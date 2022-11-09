В Минздраве Херсонской области пока не подтвердили смерть Кирилла Стремоусова

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов попал в ДТП. Фото: пресс-служба Минздрава Херсонской области

Днем 9 ноября всех потрясло ужасное событие - погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Соболезнования в связи с утратой выразили глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Однако в Министерстве здравоохранения нового региона России пока не торопятся подтверждать информацию.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Херсонской области, Кирилл Стремоусов попал 9 ноября в ДТП, а подробности о его состоянии сейчас выясняются.

- На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние - мы предоставим сведения, - отметил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Стоит отметить, в Tg-канале замглавы Херсонской области Кирилла появился репост данной записи.