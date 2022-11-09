Севастополь передал Мелитополю пять единиц коммунальной техники

Фото: sev.gov.ru

Власти Севастополя в рамках оказания шефской помощи передали Мелитополю и Мелитопольскому району пять единиц коммунальной техники. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

– Сегодня съездил в подшефный Мелитополь, передал коммунальную технику и провел рабочую встречу с исполняющей обязанности главы Мелитополя Галиной Викторовной Данильченко. <…> Сегодня мы привезли 5 единиц техники: две совершенно новые комбинированные дорожные машины с навесным оборудованием (одна из которых будет работать в районе), водовозку для Водоканала и две машины для уборки мусора, – написал он в своем телеграм-канале.

В ходе рабочей встречи обсуждалась вопросы формирования бюджета Мелитополя на 2023 год. По словам Развожаев, Севастополь окажет помощь в подготовке этого документа.

– Мы также разработали для Мелитополя и Мелитопольского района программу помощи в сфере коммунальной инфраструктуры: это и газовое хозяйство, водоснабжение, тепло. Нам поступили федеральные средства для оказания шефской помощи. Подразумевалось, что эти деньги пойдут на возмещение наших расходов, но летом мы отработали за счет благотворительных фондов, поэтому эти деньги мы тоже направляем подшефным территориям: Старобельскому району ЛНР, Мелитополю и Мелитопольскому району Запорожской области, – добавил губернатор.

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