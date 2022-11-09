Администрация Керчи опубликовала памятки, как себя вести в случае обстрела

Памятка на случай обстрела. Фото: администрация Керчи

Администрация Керчи опубликовала памятки для горожан на случай обстрела. Жителей города просят не паниковать и действовать по инструкции.

- К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует всегда быть настороже. Важно быть подготовленным к любому развитию событий, - пояснили в администрации.

Правила касаются поведения при обстреле здания, на улице и в транспорте. В первом случае жителям советуют спуститься в подвал, на нижние этажи или в паркинг. Если такой возможности нет, найти помещение с несущими стенами, сесть на пол у бетонной стены и пригнуться.

- Держитесь подальше от окон. Самое безопасное место в квартире – это ванная комната, - отмечается в памятке.

Если обстрел произошел на улице, нужно упасть на землю и прикрыть голову руками. Затем оглянуться вокруг и определиться, где можно спрятаться. Подходящим местом может быть выступ или углубление в земле (канава).

- Чтобы снизить вероятность ранения осколками необходимо лечь, так как осколки разлетаются вверх и под углом от поверхности. Если человек стоит – возрастает риск получить ранения,- советуют специалисты.

Лежать в укрытии нужно, пока обстрел не прекратится. Аналогичные действия, как отмечается в памятке, нужно предпринять в случае, если находитесь за рулем - покинуть авто, найти укрытие и лечь на землю, прикрывая голову руками.

После окончания обстрела не стоит торопиться выходить из укрытия, важно смотреть под ноги и не поднимать с земли неразорвавшиеся боеприпасы, держать при себе детей.

Напомним, в Крыму продлен высокий, "желтый" уровень террористической опасности.

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