В 2022 году году собственные доходы Крыма составят порядка 60 миллиардов

Доходы бюджета растут в том числе за счет налоговых поступлений Фото: Мария ЛЕНЦ

За 10 месяцев текущего года собственные доходы, поступившие в бюджет республики, составили 57,9 миллиарда рублей. В дальнейшем ожидаются хорошие темпы роста.

- За 10 месяцев этого года у нас цифра собственных доходов - 57,9 миллиарда, к концу года подойдем к 60 миллиардам. За следующие три года мы вырастем еще минимум на 10 миллиардов рублей, - сообщила председатель Комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Госсовета РК Ольга Виноградова в эфире «Радио Крым».

Согласно проекту бюджета, сформированному на следующие три года, к 2025 году собственная доходность превысит отметку в 70 миллиардов рублей.

Ранее Совмин республики одобрил проект бюджета Крыма на три года. Планируемые доходы бюджета региона на 2023 год составят порядка 230,5 миллиарда рублей, расходы - 238,5 миллиарда рублей.

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