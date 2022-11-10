Через Керченский пролив паромами совокупно было выполнено 550 рейсов

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет Фото: Евгения ГУСЕВА

С 9 октября семью паромами, работающими на Керченской переправе, было выполнено 550 рейсов в обе стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября <...> через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 28 526 пассажиров, 17 245 единиц автотранспорта и 1228 железнодорожных вагонов, - говорится в сообщении.

Отмечается, что действующих штормовых предупреждений по проливу нет.

Напомним, движение по Крымскому мосту вновь приостановят 12 ноября из-за ремонтных работ. На эту дату запланирован следующий этап восстановления переправы. Водителей просят заранее планировать поездки и следить за поступающей информацией.

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