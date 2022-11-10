Глава Крыма поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником 10 ноября

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником 10 ноября.

- Личный состав МВД по Республике Крым достойно выполняет поставленные задачи, эффективно обеспечивает безопасность и общественный порядок в условиях действия в Крыму высокого уровня террористической угрозы и среднего уровня реагирования, - написал он в своем Tg-канале.

Напомним, 5 ноября в Крыму поздравили с профессиональным праздником военных разведчиков. Сергей Аксенов пожелал личному составу и ветеранам военной разведки крепкого здоровья, военной удачи и новых успехов.

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