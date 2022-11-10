Керчанина, едва не зарезавшего на пляжном отдыхе товарища, приговорили 3,5 годам колонии

Жителя Керчи осудили за то, что он едва не убил приятеля в порыве злости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Республики Крым вынес приговор ранее судимому 64-летнему керчанину, ударившему своего приятеля ножом в грудь. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В середине лета этого года подсудимый с двумя товарищами отдыхал на берегу Азовского моря в селе Нижнезаморское. Мужчины готовили еду и выпивали. Ближе к вечеру керчанин лег спать в палатку, однако вскоре на нее всем весом рухнул проходивший мимо знакомый, явно перебравший с алкоголем.

- [Подсудимый] выбежал из палатки и между ними началась словесная перепалка, в какой-то момент подсудимый схватил кухонных нож, который валялся возле палатки и нанес им удар в спину мужчине, от чего последний получил одиночное колото резаное ранение задней поверхности грудной клетки, - говорится в сообщении.

Осознавая, что едва не убил приятеля, мужчина начал звонить в полицию, а также попросил второго товарища отвезти пострадавшего в больницу.

В своих действиях он полностью признался и вину отрицать не стал. Суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам в исправительной колонии строго режима.

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