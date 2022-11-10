В Крыму 10 ноября выявили 27 новых заболевших COVID-19

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 10 ноября выявили 27 случаев новой коронавирусной инфекции, 209 202 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

- За истекшие сутки госпитализированы 2 пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 300 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 22 человека, выздоровевших за весь период - 201 868, - говорится в сообщении.

Кроме того, зафиксирован один летальных исход.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минувшие 24 часа в городе выявили 17 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 96 116. Такие данные приведены на официальном сайте городского правительства.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 10 человек. Выписаны 7 пациентов. На данный момент в больницах находится 61 пациент, из них 59 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки в городе от коронавируса умер один человек в возрасте 81 года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50