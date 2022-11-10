Нетрезвых водителей будут «ловить» в Крыму с 11 по 13 ноября

с 11 по 13 ноября 2022 года на территории Республики Крым пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму с 11 по 13 ноября пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в ГИБДД по республике.

- Госавтоинспекция просит водителей не осуществлять действий для обозначения нарядов и постов ДПС, в том числе путем кратковременного переключения ближнего света фар на дальний, так как водитель встречного автомобиля, может находится в состоянии опьянения, вовремя развернется и в дальнейшем спровоцирует ДТП, - говорится в сообщении.

Напомним, движение по Крымскому мосту вновь приостановят 12 ноября из-за ремонтных работ. Запланирован второй этап работ по восстановлению автомобильной части переправы. Водителей просят заранее планировать поездки и следить за поступающей информацией.

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