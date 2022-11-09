Социальная сеть «Одноклассники» подготовила интерактивный квиз ко дню рождения Даля

Фото: ok.ru

Социальная сеть «Одноклассники» подготовила интерактивный квиз к 10 ноября. Прошел ровно 221 год со дня рождения создателя «Толкового словаря великорусского языка» Владимира Ивановича Даля. Словарь стал настоящей энциклопедией народа.

И социальная сеть добавила слова из словаря Даля в варианты заданий капчи. Эти шифры, напомним, используются для того, чтобы обезопасить пользователей. Благодаря введению капчи люди могут подтвердить, что действия не совершаются автоматически.

Благодаря инициативе «Одноклассников» пользователи познакомятся с необычными словами, которые встречаются только в определенных регионах. Кроме того, узнают значение слов «фельетон», «эпиталама», «акаренок» и других в интерактивном квизе в официальной группе «Культура в ОК».

Фото: ok.ru

Отметим, что Одноклассники регулярно реализуют образовательные и культурные инициативы. Например, ОК вместе с Российской государственной библиотекой и мобильным приложением для чтения «НЭБ Свет» подготовили квиз к юбилею со дня рождения Дмитрия Мамина-Сибиряка.