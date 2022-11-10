В Крыму составили рейтинг глав администраций по работе в соцсетях и СМИ

Оценку «неудовлетворительно» за ведение соцсетей получил глава администрации Старого Крыма Фото: Анастасия Осипова

Специалисты ЦУР Республики Крым проанализировали работу органов местного самоуправления в интернете за октябрь этого года.

Первое место по работе с обращениями граждан в соцсетях занял Красноперекопский район (среднее время ответа 2 часа 46 минут), второе место разделили Джанкойский район (4 часа 52 минуты), замкнул тройку лидеров, Сакский район (3 часа 4 минуты), Феодосия (4 часа 1 минута) и Ялта (4 часа 27 минут).

Самые низкие показатели по работе в этом направлении продемонстрировали Керчь, Кировский и Черноморский районы. Дольше всего ответов пришлось дожидаться в Кировском районе - более 16 часов.

Что касается уровня веления официальных страниц в соцсетях, то лучшие показатели у глав администраций Ялты, Джанкойского района и Керчи. Далее по убыванию идут главы администраций Сак и Красногвардейского района. Также в топ-зону вошел врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов.

Оценку «неудовлетворительно» за ведение соцсетей получил глава администрации Старого Крыма Григорий Балабанов.

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