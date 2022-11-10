В Симферополе 11 ноября отключат свет на 15 улицах

Свет пропадет на время. Фото: архив КП

11 ноября часть Симферополя временно останется без электричества. На несколько часов будут частично обесточены 15 улиц и 4 переулка. Перебои с электричеством из-за ремонтных работ возникнут с 8.00 до 17.00.

Где не будет света в Симферополе:

- улицы: Глинки, 16-58, 9-49 68, 70; Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-103 ; Куйбышева, 42-140/67 , 67-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 44-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Чонгарская, 34-64 , 49-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 ; Острякова, 38-44 , 29-41 ; Симеизская, 6-38 , 1 по ГП; Бородина, 53; Аллейная, 2-30/21 , 3-29 ; Авиационная, 6, 19Б; Лексина, 12-38 , 11-43

- переулок Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Городской, 2-12 , 1.

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