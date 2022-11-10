В крымском селе Чистенькое после капремонта открыли дом культуры

Фото: Владимир Константинов/Tg

В селе Чистенькое, что под Симферополем, после капремонта открыли дом культуры.

- Это учреждение востребовано у местных жителей, в нем занимаются более 360 человек, работает библиотека, - цитирует Крымская газета председателя Госсовета РК Владимира Константинова.

Напомним, строительство Дворца водных видов спорта в Симферополе завершено на 99%. На территории уже есть отдельное здание бассейна, гараж, рассчитанный на три автобуса, парковки на 93 транспортных средства, котельная, трансформаторная подстанция и площадка с контейнерами для отходов. Численность персонала центра составит 123 человека.