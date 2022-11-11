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НовостиОбщество10 ноября 2022 22:17

Погода на 11 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: сухо и прохладно

КП-Крым узнала, какой будет погода на 11 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Крыму сухо и прохладно.

В Крыму сухо и прохладно.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

11 ноября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- Сохранится сухая прохладная погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°, днем +11...+13°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Днем тепло +13…+15°.

В Ялте, как сообщает yandex, +4…+13°, восточный ветер 1-3 м/с. Ясно.

В Евпатории +6…13°, северо-восточный ветер 3-4 м/с. Ясно.

В Керчи +6 …+11°, северо-восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Феодосии +6 …+13°, северо-западный ветер 3-4 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +6…+11, восточный ветер 2-3 м/с. Пасмурно.

В Джанкое +4…+11°, скорость северо-восточного ветра 1-2 м/с. Пасмурно.

В Армянске +5…+10°, скорость восточного ветра 1-4 м/с. Пасмурно.

Вода в Черном море +12 …+16°.

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