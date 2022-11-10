С начала года жители Крыма более 160 тысяч раз воспользовались электронными услугами

За 10 месяцев этого года крымчане получили более 161 тысячи услуг в электронном виде Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2022 года жителям Крыма более 160 тысяч раз оказали электронные услуги, сообщили в пресс-службе Мининформа республики.

- За 10 месяцев 2022 года в Крыму оказано 161 543 массовых социально значимых услуги, что превышает показатель 2021 года за аналогичный период на 45%, - говорится в сообщении.

Уровень удовлетворенности качеством портала Госуслуг пользователи на территории полуострова оценили в 4,16 балла из возможных 5 баллов. На данный момент на электронном портале ЕПГУ для граждан и организаций республики доступны 82 услуги.

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