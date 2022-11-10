Симферополеца, обманувшего поставщиков на три миллиона рублей, ждет суд

Симферопольца будут судить за мошенничество на три миллиона рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителя Симферополя ждет суд за хищение крупных партий товаров на три миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Мужчина размещал в Сети объявления о закупке крупных партий различных товаров от имени фирмы, в которой он якобы работал. Когда объявлялся потенциальный продавец, он сообщал, что оплата должна поступить в течение 14 суток после поставки.

- Для предания видимости законности осуществления своей деятельности он изготовил поддельную печать юридического лица, от имени которого размещал объявления. После получения партий товаров оплату за них не производил, а распоряжался похищенным по своему усмотрению, - говорится в сообщении.

Против него возбуждено уголовное дело. Далее им займется Киевский районный суд.

Напомним, за минувшую неделю мошенники обманули крымчан на 5,5 миллиона рублей. Чаще всего афареситы использовали соцсети, мессенджеры и Интернет-сайты.

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