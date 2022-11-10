Фото: Вадим Хомин, t.me/vadim_homin

В Красноперекопске завершилось благоустройство Сквера Победы. Об этом написал в своем телеграм-канале глава администрации города Вадим Хомин.

– Завершены работы по объекту: «Капитальный ремонт с целью благоустройства общественной территории «Сквер Победы». В рамках второго этапа работ была установлена игровая площадка для детей от 7 до 14 лет, установлены уличные спортивные тренажеры, приспособления для маломобильных групп населения, устройство синтетического покрытия для спортивной и игровой площадки, – написал он.

Фото: Вадим Хомин, t.me/vadim_homin

Ранее КП-Крым писала о завершении благоустройства общественных территорий в селах Первомайское и Журавлевка под Симферополем.

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