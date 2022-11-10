В Симферополе росгвардейцы задержали пьяного 18-летнего парня за дискредитацию ВС РФ

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю.

В одном из увеселительных заведений Симферополя росгвардейцы задержали 18-летнего молодого человека, который выкрикивал лозунги, дискредитирующие представителей Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю.

– На месте инцидента патрульные установили, что один из посетителей, находясь в состоянии сильного опьянения, в присутствии других граждан выкрикивал лозунги, подрывающие авторитет подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции, – сообщили в ведомстве.

Парня передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

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