В Крыму изменили расписания электрички Севастополь - Симферополь

Расписание изменится временно. Фото: ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Крымские железнодорожники подкорректировали график движения пригородного поезда из Севастополя в Симферополь:

- Мы временно изменяем расписание поезда №7140. Новый график движения будет действовать 17, 18, 22, 24, 25, 29 и 30 ноября.

В пресс-службе ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания) объяснили, что будут ремонтировать пути на перегоне Мекензиевы Горы – Инкерман-2.

Временное расписание движения поезда №7140 Севастополь – Симферополь на 17, 18, 22, 24, 25, 29 и 30 ноября 2022:

- Отправление из Севастополя в 16:12 (вместо 13:45);

- Инкерман-1 16.23-16.24;

- Мекензиевы Горы 16.39-16.42;

- Бахчисарай 17.15-17.16

- прибытие в Симферополь в 17.51 (вместо 15.17).

Телефон горячей линии ЮППК: 8 (800) 506-00-20 или 8 (978) 978-39-39.

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