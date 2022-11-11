Пенсионерке из Феодосии сделали проход к дому, который был заблокирован построенным рядом особняком

Устроить дорожку получилось благодаря согласию других соседей сдвинуть свои заборы вглубь дворов. Фото: РИА

Пенсионерка из Феодосии получила долгожданный проход к собственному дому, которой на протяжении нескольких лет был практически полностью перекрыт из-за возводящегося рядом частного особняка. Все эти годы женщина вынуждена была протискиваться в 28-сантиметровую щель между заборами.

В течение нескольких лет пенсионерка вынуждена была протискиваться в 28-сантиметровую щель между заборами, чтобы попасть к себе домой. Фото: РИА

Как пишет РИА, почти вплотную к забору песионерки на общей придомовой территории построили трехэтажный дом в 300 квадратов. Любая помощь экстренных служб в такой ситуации была невозможна, также женщина оказалась отрезана от коммуникаций.

- Хочу рассказать приятную новость, что возле моего дома появился проход. Вы сами видите, какой величины, - поделилась Анна Георгиевна.

Сделать дорожку удалось благодаря согласию соседей, которые не отказались сдвинуть свои заборы вглубь дворов. По словам героини истории, застройщик к организации прохода отношения не имеет. Работу организовала администрация Феодосии за счет привлеченных средств.

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