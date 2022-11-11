Запрет на полеты в аэропорт «Симферополь» продлен до 21 ноября

Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Запрет на полеты в аэропорты юга России, в том числе в Крым, продлен до 21 ноября.

- Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в аэропорт «‎Симферополь» до 21 ноября 2022 года 03:45 часов по московскому времени, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, ранее в Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности до 22 ноября. Он будет действовать в четырех городских округах и трех районах республики. Как и ранее, «желтый» уровень террористической опасности будет действовать в Армянске, Джанкое, Керчи и Красноперекопске, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.

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