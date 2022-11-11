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НовостиОбщество11 ноября 2022 7:46

В Крыму собрали еще одну партию гумпомощи для участников СВО

Собрали генераторы, портативные газовые плиты и баллоны к ним, удлинители, медикаменты и могое другое
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: Сергей Аксенов/Tg

Фото: Сергей Аксенов/Tg

В Крыму собрали еще одну партию гумпомощи для участников СВО, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Помощь собирали сотрудники администраций районов, министерств и ведомств Крыма. Также помогали и бизнесмены республики.

- Это генераторы, портативные газовые плиты и баллоны к ним, удлинители, медикаменты, белье, предметы первой необходимости и многое другое, - написал он в своем Tg-канале.

Напомним, недавно жители Керчи передали гуманитарную помощь мобилизованным землякам. Бойцам отправили вещи, продукты, медикаменты и предметы для обустройства быта в полевых условиях.

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