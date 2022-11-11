Через Керченский пролив перевезли более 29 тысяч пассажиров

Керченская паромная переправа Фото: Дмитрий СТЕШИН

Через Керченский пролив с 9 октября перевезли более 29 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С ночи на 9 октября по 07:00 11 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 29 075 пассажиров, 17 668 единиц автотранспорта и 1304 железнодорожных вагона, - говорится в сообщении.

На переправе продолжают работать семь паромов, которые за указанный период совокупно выполнили 565 рейсов в обе стороны.

Отмечается, что 11 ноября по зоне пролива и восточной части Азовского моря действуют штормовые предупреждения по туману видимостью до 100-500 метров.

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