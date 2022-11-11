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НовостиЗдоровье11 ноября 2022 9:13

В Крыму 11 ноября выявили 27 случаев новой коронавирусной инфекции

В Севастополе - 43
Екатерина НАЗАРОВА
На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 27 случаев новой коронавирусной инфекции, 209 202 - с начала пандемии. Такие данные приводит Минздрав Республики Крым.

- За истекшие сутки госпитализировано 2 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 300 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 22 человека, выздоровевших за весь период - 201 868, - говорится в сообщении.

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За последние 24 часа в городе-герое заболели COVID-19 43 человека, 96 159 - с начала пандемии. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 5 человек. Выписаны 6 пациентов. На данный момент в больницах находится 60 пациентов, из них 57 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Также за последние 24 часа от ковида в городе умерли два человека в возрасте 74 и 87 лет.

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