На автобусном маршруте №545 «Лушино – Симферополь» вводится дополнительная остановка

Фото: пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус».

С 11 ноября на автобусном маршруте №545 – 22 «Лушино – Симферополь» вводится дополнительный остановочный пункт. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Крымтроллейбус».

– Просим обратить Ваше внимание, что с 11 ноября по междугороднему маршруту №545 – 22 «Лушино – Симферополь» вводится дополнительный остановочный пункт в селе Огневое, а также меняется расписание движения по данному маршруту, – говорится в сообщении.

Ознакомиться с расписанием можно на сайте перевозчика.

Напомним, с 1 ноября в Симферополе изменился маршрут автобуса №3. Теперь он пролегает по дублирующему проезду проспекта Победы.

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