Фото: Святослав Брусаков/Tg

11 ноября в Керчи проходит День чистоты, сообщил глава местной администрации Святослав Брусаков.

- В очередной раз работники коммунальных служб, коллективы предприятий и организаций, жители наводят порядок в городе. Сегодня большим и дружным составом убираем листву, - написал он в своем Tg-канале.

Уборку проводит центральных скверах, на городской набережной и на территориях, прилегающих к предприятиям.

Ранее сообщалось, что в Крыму в рамках акции «Посади свое дерево жизни» высадили 13,5 тысяч саженцев. В акции приняли участие более трех тысяч человек.

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