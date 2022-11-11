МЧС: 11-14 ноября в Крыму сохранится высокая пожароопасность

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В предстоящие выходные в Крыму сохранится высокая пожароопасность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

– 11 - 14 ноября в западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, – говорится в сообщении.

Напомним, что в связи с высокой пожароопасностью на территории полуострова введен особый противопожарный режим. Также продолжает действовать запрет на посещение гражданами лесов и въезд автотранспорта в лесные массивы.

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