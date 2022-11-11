Суд в Крыму оставил под стражей обвиняемого в попытке взорвать опоры ЛЭП

Верховный Суд Республики Крым оставил под стражей обвиняемого в попытке совершения диверсии на территории республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный Суд Республики Крым оставил под стражей обвиняемого в попытке совершения диверсии.

- По данным органов предварительного расследования, обвиняемый пытался совершить в октябре этого года диверсию - взрыв опор ЛЭП, - сообщили в пресс-службе суда.

Его обвинили по части 1 статьи 222.1, части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ.

По итогам судебного заседания, апелляционным постановлением ВС РК постановление Киевского районного суда города Симферополя оставлено без изменения.

Ранее сообщалось, что суд оставил под стражей украинца, совершившего акт международного терроризма. Апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения.

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