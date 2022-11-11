В Крыму установят еще 150 знаков туристкой навигации

Фото: пресс-служба Минкурортов РК

В Крыму изготовили 150 дополнительных знаков туристкой навигации: 100 пешеходных и 50 дорожных. Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов РК.

– Так, в Саки и Сакский район передано для установки 56 знаков, в Керчь – 25, в Ялту – 18, Феодосию – 16, Кировский район – 10. По 6 знаков установят в Алуште, Евпатории, Черноморском районе, также знаки навигации будут установлены в Судаке и Симферопольском районе, – говорится в сообщении.

Отмечается, что единая система туристкой навигации помогает гостям полуострова ориентироваться на дорогах и в достопримечательностях, а также в целом расширяет их туристический кругозор.

– Информационные знаки системы навигации в сфере туризма разрабатываются согласно Национальному стандарту Российской Федерации, который устанавливает общие требования к системе навигации в сфере туризма, включая знаки объектов туристской инфраструктуры, туристско-рекреационных зон, туристских маршрутов и достопримечательностей, – добавили в пресс-службе Минкурортов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50