Житель Крыма получил три года колонии за хранение наркотика, найденного рядом с домом

Суд в Крыму осудил мужчину за хранение 10 кустов конопли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Крыму вынес приговор 50-летнему местному жителю за хранение наркотиков, найденных рядом с домом.

- В августе 2021 года осужденный нашел 10 кустов конопли. Осознавая противоправность своих действий, он их сорвал, измельчил, высушил и хранил у себя дома возле кровати, - говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда Республики Крым.

Мужчина заявил, что панировал использовать растение в качестве корма для домашних птиц, которых разводил на своем участке. За хранение «запрещенки‎» суд приговорил мужчину к трем годам и одному месяцу в колонии. ‎

Ранее сообщалось, что молодому керчанину грозит до 20 лет колонии за работу наркокурьером. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру.

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