Погода на 12 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

Ноябрь в Крыму. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 ноября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- Сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. В отдельных районах ночью и утром ожидается туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°, днем +12...+14°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 3-8 м/с., тепло +13…+15°.

В Ялте, как сообщает yandex, +10…+13°, восточный ветер 1-6 м/с. Ясно.

В Евпатории +7…13°, северо-восточный ветер 2-6 м/с. Ясно.

В Керчи +6 …+11°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +7 …+11°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +5…+11, северо-восточный ветер 3-9 м/с. Ясно.

В Джанкое +4…+12°, скорость северо-восточного ветра 1-4 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +4…+11°, скорость юго-восточного ветра 2-5 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +14 …+16°.

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