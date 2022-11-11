Чаще всего жители Крыма жалуются некачественные услуги и непродовольственные товары

Крымчане нередко жалуются на качество непродовольственных товаров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

От жителей Крыма чаще всего поступают жалобы на несоблюдение прав потребителей при выполнении работ и предоставлении бытовых услуг. Также есть проблемы при реализации непродовольственных товаров.

- Некачественные товары, в основном, непродовольственной группы, потому что крайне редко выходят в суд потребители с претензиями по поводу некачественных продовольственных товаров, - сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре ‎РИА Новости Крым.

Также фиксируют жалобы на бытовые услуги, например, строительные работы или производство мебели. Чаще всего крымчане недовольны нарушением установленных сроков и низкое качество.

Виктория Воронова напомнила, если сроки выполнения работ были нарушены, потребитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать вернуть средства.

Ранее глава Минпрома Крыма Елена Элекчан сообщила, что дефицита товаров в республике нет. Все предприятия торговли Крыма работают в штатном режиме.

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