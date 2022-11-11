Севастопольского студента ждет суд за взятку преподавателю в 25 тысяч рублей

Перед судом предстанет студент одного из севастопольских вузов по обвинению в даче взятки преподавателю Фото: Артем КИЛЬКИН

Перед судом предстанет студент севастопольского вуза за взятку преподавателю в 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Следкома.

- Следствием установлено, что в марте текущего года обвиняемый через инженера кафедры, выступившей в роли посредника, передал преподавателю 25 тысяч рублей за закрытие экзаменационных долгов, - говорится в сообщении.

Напомним, инженеру кафедры уже вынесли обвинительный приговор. Также в настоящее время в суде рассматривается дело в отношении преподавателя.

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