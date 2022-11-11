В Керчи открыли новый детский сад на 140 мест

Строительство детского сада выполнено в рамках регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Фото: пресс-служба правительства Республики Крым

В Керчи на улице Орджоникидзе открыл свои двери новый детский сад комбинированного вида «Алые паруса», рассчитанный на 140 воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Крым.

Фото: пресс-служба правительства Республики Крым

Фото: пресс-служба правительства Республики Крым

– В новом двухэтажном здании имеются игровые и спальные комнаты, спортивный и актовый зал, игровые зоны, блоки для кружков, кабинеты логопеда и психолога. Новейшее оборудование пищеблоков даст возможность обеспечивать детей вкусной и полезной едой. В садике установлена специализированная мебель, шкафы для сушки обуви и другое современное оборудование, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба правительства Республики Крым

Фото: пресс-служба правительства Республики Крым

Фото: пресс-служба правительства Республики Крым

Для малышей с ограниченными возможностями здоровья уложены специальные тактильные покрытия, работают лифты.

Строительство детского сада выполнено в рамках регионального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Детсад полностью укомплектован персоналом, набраны воспитанники во все группы, отметили в пресс-службе правительства РК.

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