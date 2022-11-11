В Севастополе спецназ Росгвардии задержал мужчину, который трижды поджигал дом возлюбленной

Жильцы каждый раз своевременно замечали пожар и успевали потушить его собственными силами Фото: Евгения ГУСЕВА

В Севастополе спецназ Росгвардии задержал 50-летнего местного жителя, который подозревается в трех умышленных поджогах одного и того же частного дома в Балаклаве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

– Предварительно установлено, что в период с октября по ноябрь текущего года 50-летний мужчина, ранее судимый за мошенничество, грабеж и содержание притона разврата, совершил три поджога одного и того же дома, находящегося в Балаклаве. В вечернее время, используя смесь для розжига и другие горючие жидкости, злоумышленник поджигал деревянные стены домовладения и затем скрывался, – говорится в сообщении. Каждый раз жильцы дома вовремя замечали пожар и успевали справиться с ним своими силами.

Задержанный пояснил, что на совершение поджогов его толкали неразделенные чувства к 40-летней супруге хозяина дома.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Назначены пожаро-техническая и товароведческая экспертизы для выяснения размера ущерба. Мужчине грозит до пяти дет лишения свободы.

Ранее КП-Крым писала, что 38-летний крымчанин, чтобы отомстить бывшей сожительнице, спалил дом ее родителей стоимостью в четыре миллиона рублей. Он получил два года колонии.

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