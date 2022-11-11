В Евпатории из-за аварии на водопроводе затопило место раскопок античного города

Фото: t.me/aaloskytov

В Евпатории из-за аварии на водопроводе затопило археологический памятник «Северо-Западный пригород античного города Керкинитиды» под стеклянным пирамидальным куполом. Об этом сообщил врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов.

– Устраняем последствия аварии на водопроводе, в результате которого археологический комплекс «Северо-западный пригород античного города Керкинитида V-III вв. до н. э.» под стеклянным пирамидальным куполом, расположенным на улице Дувановская, оказался затопленным. Совместно со специалистами «Вода Крыма», МЧС, муниципальным предприятием «Порядок», под контролем специалистов Музея, – написал он в своем телеграм-канале.

Авария могла произойти из-за устаревших сетей водопровода, которые, по словам Лоскутова, «тоже «исторические» - 1913 года».

Фото: t.me/aaloskytov

Фото: t.me/aaloskytov

Фото: t.me/aaloskytov

Лоскутов отметил, что узнал о случившемся из видеоролика в социальной сети, при этом ни одного звонка в Единую дежурно-диспетчерскую службу Евпатории зафиксировано не было.

– Это грустно - осознавать, что мы успеваем снять видео и разместить, не найдя время для выполнения хотя бы звонка в 112, или оказания первоочередной помощи или мер реагирования. Увы, контент сегодня для многих важнее, – добавил он.

Для жителей домов, которые остались без воды, была подведена водовозка. В связи с ремонтными работами, раскопами и возможным вымыванием песка жителей просят не приближаться к месту аварии до устранения последствий.

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