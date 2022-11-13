В Симферополе 14 ноября отключат свет на 32 улицах

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 ноября часть Симферополя временно останется без электричества. На несколько часов будут частично обесточены 16 улиц и 7 переулков.Перебои с электричеством из-за ремонтных работ возникнут с 8.00 до 17.00.

Где не будет света в Симферополе:

- улицы Яблочкова, 18, 18а, 20/4, 20/6, 22/9; Космическая, 18, 20, 3/8, 31; Грэсовская, 3-15; Большевика Попова, 7-9а, 2, 12, 28-32; Батурин, 13В; Караманова, 3; Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-103 ; Куйбышева, 42-140/67 , 67-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 44-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Чонгарская, 34-64 , 49-79 ; Кечкеметская, 2-46 , 45-67 ; Луговая, 6; Глинки, 16-58 , 9-49 ; Зуйская, 44-46 , 47-51 ; Острякова, 38-44 , 29-41 ; Симеизская, 6-38 , 1 по ГП; Бородина, 53; Садовая, 110; Смольная, 1-11 ; Киевская, 105-113/1 ; Троллейбусная, 5-19 ; Февральская, 16, 18; Аллейная, 2-30/21 , 3-31 ; Авиационная, 6-68 ; Лексина, 12-38 , 11-43 ; Загородная, 19; Зеленая, 1-6; Металлистов, 2-34 , 1-37 ; Лунная, 1, 6 по ГП , 9в, 11, 17;

- проезд Земляничный, 3;

- переулки Марсовый, 3, 31; Коллективный, 2-6 ; Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ; Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Трамвайный, 19; Февральский, 8-18 ; Городской, 2-14 , 1-15.

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