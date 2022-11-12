Тишковец пообещал на Крымском полуострове резкое потепление до +17 градусов

На полуострове солнечно и тепло. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму в субботу и воскресенье ожидается тепло до +17 градусов: ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал, что в дневное время на полуострове воздух прогреется до плюс 17 градусов, в Симферополе столбик термометра покажет плюс 12…15 градусов.

Эксперт объяснил, что в эти выходные нисходящие воздушные потоки разгонят облачность и солнечные лучи, как следует прогреют Крымский полуостров. Синоптики дождей в ближайшее время не обещают.

К концу новой недели ожидается похолодание, но осадков не предвидеться. Поздняя осень хозяйничает на полуострове, а на Южном берегу Крыма в разгаре Бал хризантем 2022, где можно полюбоваться 500 сортами осеннего цветка и выбрать самый красивый.

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