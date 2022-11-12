Паромы через Керченский пролив на 12 ноября совершили 588 рейсов

Керченская паромная переправа. Фото: Евгения ГУСЕВА/архив КП

Керченская морская паромная переправа за 588 рейсов перевезла 29670 пассажиров и 1403 железнодорожных вагона. Такие данные озвучили в министерстве транспорта России.

- С ночи на 9 октября по 7.00 12 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 18220 единиц автотранспорта, - так же отметили в ведомстве. - Семью паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 588 рейсов.

В настоящее время действующих штормовых предупреждений по проливу нет, поэтому нет и речи о прекращении работы паромов. Все в штатном режиме.

А вот водичка в Керченском проливе холодная, всего плюс 10…12 градусов.

Напоминаем, что паромная переправа возобновила работу после инцидента на Крымском мосту, произошедшего 8 октября 2022. В настоящее время проходит успешный ремонт разрушенного взрывом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50