В Севастополе троллейбус попал в ДТП

ДТП на площади Восставших. Фото: Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

В городе-герое Севастополе произошла авария с участием троллейбуса и легковушки.

- Площадь Восставших, - такая лаконичная подпись сопровождает фото ДТП в соцсети.

На снимках хорошо видно, что «рогатый» основательно прижал серый автомобиль к обочине. Судя по всему, авария обошлась без пострадавших, нет и речи о жертвах.

Один из очевидцев, прокомментировав пост, выдал на-гора свою версию произошедшего:

- Видела момент аварии. Водитель Peugeot со стоянки перед 1-ой горбольницей решил проскочить в полосу, вот и вырулил прямо под колеса троллейбуса, который просто не успел притормозить. Видимо автолюбитель вообразил себя суперменом, поэтому и не стал ждать красный сигнал светофора, а быстренько рванул вперед.

Но рано судить, кто прав, а кто виноват, потому что официальной же информации об этом дорожно-транспортном происшествии пока нет.

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