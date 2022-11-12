В Керчи укладывают асфальт в частном секторе

Чиновник встретился с горожанами. Фото: Святослав Брусаков/VK

В Керчи приводят в порядок дороги в частном секторе – идет асфальтирование улицы 23 мая 1919 года.

- Обновления дорожного полотна на этой улице ждали давно, состояние дороги давно требовало ремонта. Здесь уже уложен нижний слой асфальта, сейчас рабочие устанавливают бортовой камень, - рассказал глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Руководитель сообщил, что на встрече с жителями этой улицы представитель компании-подрядчика заверил, что вдоль одной стороны дороги будет обустроен тротуар.

Керчане пожаловались и на аварийные деревья.

- Дал поручение зеленхозу снести эти насаждения, работа запланирована, - и Святослав Брусаков заверил, что учтет обращения горожан и по другим вопросам.

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