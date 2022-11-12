Министра здравоохранения Крыма СБУ обвинила в госизмене

Константин Скорупский - министр здравоохранения Республики Крым. Фото: Константин Скорупский/VK

Руководителя Минздрава Крыма служба безопасности Украины обвинила в государственной измене.

В сообщение на украинском языке, которое появилось в Telegram-канале, говорится, что чиновник организовал поставку лекарственных средств, оборудования и автомобилей для российских военных. Вдобавок, по указанию министра в больницах региона организовали госпитали для Вооруженных сил России.

Имя не раскрывается, но судя по биографическим данным, которые там приводятся, это - Константин Скорупский. Высокопоставленному чиновнику который летом возглавил Минздрав Крыма, грозит до 15 лет лишения свободы по статье о госизмене.

СБУ клятвенно обещает, что сделает все возможное и невозможное, чтобы привлечь министра к ответственности «за преступления против Украины».

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