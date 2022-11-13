Погода на 13 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 16 градусов

Вода в Черном море +14 …+16°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 ноября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- Сохранится антициклональный характер погоды. Без осадков. В отдельных районах в ночные и утренние часы ожидается туман, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°, днем +12...+14°.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло +14…+16°.

В Ялте, как сообщает yandex, +3…+13°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Ясно.

В Евпатории +7…14°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Керчи +7 …+14°, северо-восточный ветер 4-8 м/с. Ясно.

В Феодосии +7 …+16°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Черноморском +9…+14, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +5…+15°, скорость западного ветра 2-7 м/с. Ясно.

В Армянске +7…+13°, скорость северо-западного ветра 2-5 м/с. Ясно.

Вода в Черном море +14 …+16°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50