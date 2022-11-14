Погода на 14 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

В Крыму поздняя осень.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
14 ноября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°, днем +11...+13°.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Днем тепло +13…+15°.
В Ялте, как сообщает yandex, +10…+13°, юго-восточный ветер 1-3 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +7…12°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.
В Керчи +8 …+11°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +8 …+11°, северо-западный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Черноморском +8…+10, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое +4…+11°, скорость северо-восточного ветра 2-4 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +5…+11°, скорость северо-восточного ветра 2-3 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +12 …+16°.
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