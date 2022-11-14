НовостиОбщество 13 ноября 2022 22:46

Погода на 14 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 14 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе