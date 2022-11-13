Почти 30,5 тысяч пассажиров перевезли паромы на Керченской переправе

ЧП на Крымском мосту произошло 8 октября Фото: Юлия МАРКИНА

Керченская паромная переправа, возобновившая работу в ночь на 9 октября, перевезла в обе стороны уже 30 478 пассажиров. Об этом сообщает Министерство транспорта РФ. Кроме того, паромами через Керченский пролив переправили 18,7 тысяч автомобилей и 1568 железнодорожных вагонов.

- Семью паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 608 рейсов,- сообщили в Минтрансе.

Как отмечается, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. По прогнозу Росгидромета, 13 ноября ожидается западный, северо-западный ветер 6-11 м/сек, порывы 14 м/сек, без осадков.

Днем видимость ожидается хорошая, высота волн в пределах 20-70 см.

Напомним, Керченская паромная переправа возобновила свою работу после подрыва грузовика на Крымском мосту 8 октября.

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