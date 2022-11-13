В Алуште 20-летний парень с наркотиками пытался сбежать от полиции

Полиция в Алуште задержала парня с наркотиками. Архивное фото

В Алуште сотрудники полиции задержали 20-летнего парня с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК. По данным ведомства, молодой человек был замечен на улице в состоянии опьянения. При нем сотрудники полиции нашли белое порошкообразное вещество весом 30 граммов, расфасованное в 40 пакетов. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик.

- При виде сотрудников подозреваемый попытался скрыться в подъезде многоэтажного дома и избавиться от находившегося при нем пакета с фасованным порошком. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством и содержит в своем составе мефедрон, - сообщили в МВД.

По данным правоохранителей, молодой человек ранее уже привлекался к ответственности за наркотики. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Против него возбудили уголовное дело. Сейчас он под стражей.

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