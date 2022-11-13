Covid-19 в Крыму заболели 25 человек за сутки

В Крыму свернули ковидные госпитали из-за спада заболеваемости Covid-19 Фото: Александра Тимощенко

Коронавирусом в Крыму за сутки заболели 25 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики.

По данным ведомства, четыре человека госпитализированы, 25 выписаны с выздоровлением.

Всего с начала пандемии Covid-19 в Крыму заболели 209 207 человек, 5405 из них не справились с болезнью и скончались.

Напомним, по информации ученых из КФУ им. Вернадского, по состоянию на ноябрь в Крыму сформировался коллективный иммунитет от коронавируса.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50