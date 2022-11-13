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НовостиОбщество13 ноября 2022 10:23

Covid-19 в Крыму заболели 25 человек за сутки

Летальных исходов не зафиксировано
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
В Крыму свернули ковидные госпитали из-за спада заболеваемости Covid-19

В Крыму свернули ковидные госпитали из-за спада заболеваемости Covid-19

Фото: Александра Тимощенко

Коронавирусом в Крыму за сутки заболели 25 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения республики.

По данным ведомства, четыре человека госпитализированы, 25 выписаны с выздоровлением.

Всего с начала пандемии Covid-19 в Крыму заболели 209 207 человек, 5405 из них не справились с болезнью и скончались.

Напомним, по информации ученых из КФУ им. Вернадского, по состоянию на ноябрь в Крыму сформировался коллективный иммунитет от коронавируса.

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