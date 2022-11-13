Свет в Симферополе отключат из-за ремонта высоковольтной линии Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Больше трех десятков улиц в Симферополе останутся без света 14 и 15 ноября. Как сообщает ГУП РК «Крымэнерго», в эти дни в рабочее время будет вестись капитальный ремонт высоковольтной линии.

- Подача электроэнергии будет прекращена с 8: 00 до 16: 00ч. в связи с проведением капитального ремонта на ВЛ-0,4 кВт, - говорится в сообщении.

Без света останутся жители следующих улиц:

- ул. Донская, 34-54 (четные дома), 25-47А (нечетные);

- ул. Дорожная, 68А-106 (четные), 51-103 (нечетные);

- пер. Коллективный, 2-6 (четные);

- ул. Куйбышева, 42-140/67 (четные), 67-141 (нечетные);

- ул. Молодых Подпольщиков, 70-96/118 (четные), 73-109 (нечетные);

- ул. Общественная, 44-82 (четные), 33-85 (нечетные);

- ул. Стрелковая, 28-38 (четные), 23-41 (нечетные);

- пер. Стрелковый, 2-26 (четные), 1-21/123 (нечетные);

- пер. Дорожный, 2-10 (четные), 1-13 (нечетные);

- ул. Чонгарская, 34-64 (четные), 49-79 (нечетные);

-ул. Кечкеметская, 2-46 (четные), 45-67 (нечетные);

- ул. Луговая, 6;

- ул. Глинки, 16-58 (четные), 9-49 (нечетные);

- ул. Зуйская, 44-46 (четные), 47-51 (нечетные);

-ул. Острякова, 38-44 (четные), 29-41 (нечетные);

-ул. Симеизская, 6-38 (четные), 1 по ГП;

- ул. Бородина, 53;

-ул. Садовая, 110;

-ул. Смольная, 1-11 (нечетные);

-пер. Трамвайный, 19;

-ул. Киевская, 105-113/1 (нечетные);

-ул. Троллейбусная, 5-19 (нечетные);

-ул. Февральская, 16-18 (четные);

-пер. Февральский, 8-18 (четные);

-ул. Аллейная, 2-30/21 (четные), 3-31 (нечетные);

-пер. Городской, 2-14 (четные), 1-15 (нечетные);

-ул. Авиационная, 6-68 (четные);

-ул. Лексина, 12-38 (четные), 11-43 (нечетные);

-ул. Загородная, 19;

- ул. Металлистов, 2-34 (четные), 1-37 (нечетные);

- ул. Зеленая, 2-6 (четные), 1-5 (нечетные);

- ул. Лунная, 1, 6 по ГП , 9в, 11, 17;

- проезд Земляничный, 3.

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