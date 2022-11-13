Крымчан приглашают присоединиться к уборке мусора на полигоне у Гаспры

Кучи мусора на заповедной территории. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым".

Крымчан приглашают присоединиться к массовому субботнику на территории гаспринского полигона. Акция будет приурочена Всемирному дню вторичной переработки отходов, который ежегодно отмечается 15 ноября. Об этом сообщает ФГБУ «Заповедный Крым».

-На территории ФГБУ «Заповедный Крым» существует объект, к которому мы относимся с особым вниманием уже много лет. Это старая свалка над Гаспрой. Несмотря на то, что полигон уже залит бетоном и готов проект по его рекультивации, сотни граждан продолжают сносить к этой локации свои бытовые отходы,- сообщили в дирекции заповедников.

Борьба с мусором и стихийными свалками в границах заповедника составляет львиную долю акций с добровольцами, отмечают в ФГБУ «Заповедный Крым». Однако, невзирая на регулярные уборки, рейды и штрафы внушительных размеров, нарушителей и мусора не становится меньше.

Присоединиться к субботнику приглашают всех желающих. Сбор 15 ноября в 10:00 на территории полигона. Мусорные пакеты и перчатки участникам акции предоставят.

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