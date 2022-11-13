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НовостиОбщество13 ноября 2022 13:02

Хуснуллин: восстановление Крымского моста ведется по графику

Работы идут несмотря на шторм
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Завершить восстановление разрушенной части Крымского моста планируют в декабре. Фото: ФКУ Упрдор Тамань

Завершить восстановление разрушенной части Крымского моста планируют в декабре. Фото: ФКУ Упрдор Тамань

Восстановление Крымского моста, который пострадал в результате ЧП 8 октября, ведется по графику. Об этом в своем telegram-канале сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

- Строители работают слаженно, несмотря на то, что каждый третий день бывает шторм и не дает возможности работать с моря. Но все равно мы идем по графику, - сказал Хуснуллин.

На этой неделе строители осуществили надвижку нового пролета Крымского моста вместо поврежденной в результате теракта. Вес каждого из четырех пролетов, которые нужно восстановить, по словам вице-премьера, около трехсот тонн.

Завершить работы на разрушенной части моста планируют в декабре. После этого приступят к ремонту левой полосы, по которой сейчас идет движение.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту был подорван грузовик и возник пожар. В результате ЧП транспортный переход был поврежден. Чтобы обеспечить движение транспорта через Керченский пролив, возобновила работу паромная переправа.

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